Ночью в Рязанской области зафиксировали заморозки
Отмечается, что заморозки были в рабочем поселке Шилово. Температура воздуха опустилась до -1,8°С. Также отрицательные температуры зафиксировали в Брянской (-3,2 — Унеча), Орловской (-1,2 — Дмитровск-Орловский), Тульской (-1,0 — Узловая), Курской (-1,5 — Фатеж), севере Воронежской (-0,7 — Нижнедевицк), Костромской (-1,4 — Шарья) областях.
Ночью 12 мая в Рязанской области зафиксировали заморозки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале метеоролог Евгений Тишковец.
По его словам, заморозки были в рабочем поселке Шилово. Температура воздуха опустилась до -1,8°С.
Также отрицательные температуры зафиксировали в Брянской (-3,2 — Унеча), Орловской (-1,2 — Дмитровск-Орловский), Тульской (-1,0 — Узловая), Курской (-1,5 — Фатеж), севере Воронежской (-0,7 — Нижнедевицк), Костромской (-1,4 — Шарья) областях.
Фото: Telegram-канал «Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений»