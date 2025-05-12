В 2025 году рязанцы получили ключи от 2,1 тысяч квартир в новостройках

Отмечается, что этот показатель в 2,7 раза больше, чем в январе-марте прошлого года. Банки перечислили застройщикам 6,5 млрд рублей. По данным регулятора, до ввода дома в эксплуатацию деньги хранятся на счетах эскроу. Этот механизм позволяет защитить покупателей жилья: если объект не будет достроен, средства можно забрать в полном объеме. Кроме того, эти деньги защищены государственной системой страхования вкладов на сумму до 10 млн рублей. Всего на начало апреля на счетах эскроу было размещено 34,2 млрд рублей.

Рязанцы в 1 квартале 2025 года получили ключи от 2,1 тысяч квартир в сданных домах. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба регионального Отделения Банка России.

Отмечается, что этот показатель в 2,7 раза больше, чем в январе-марте прошлого года. Банки перечислили застройщикам 6,5 млрд рублей.

По данным регулятора, до ввода дома в эксплуатацию деньги хранятся на счетах эскроу. Этот механизм позволяет защитить покупателей жилья: если объект не будет достроен, средства можно забрать в полном объеме.

Кроме того, эти деньги защищены государственной системой страхования вкладов на сумму до 10 млн рублей. Всего на начало апреля на счетах эскроу было размещено 34,2 млрд рублей.

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в Рязанской области строится 106 домов, в которых покупка квартир предусмотрена через счета эскроу. Застройщики при возведении объектов могут использовать собственные средства или обращаться в банки за заемными.

«В регионе ввод жилья в эксплуатацию в 1 квартале вырос по сравнению с январем-мартом прошлого года на 135%. Две трети площадей пришлось на индивидуальное жилищное строительство.

С 1 марта механизм проектного финансирования распространяется и на него: для возведения частных домов по договорам подряда теперь можно привлекать деньги через счета эскроу. А при оформлении такого жилья в ипотеку это обязательное условие. Такая практика защищает покупателей от недобросовестных подрядчиков», — рассказала заместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.