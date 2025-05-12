Умерла заслуженная артистка России Нина Гребешкова
Актрисе было 94 года. Гребешкова — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ, снявшаяся более чем в 130 фильмах. Дебютировала в кино в 1950-м в фильме «Смелые люди». Широкую известность получила благодаря ролям в фильмах Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82». Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания при этом пройдет в закрытом формате.
Умерла заслуженная артистка России Нина Гребешкова. Об этом сообщил Союз кинематографистов.
Актрисе было 94 года. Гребешкова — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ, снявшаяся более чем в 130 фильмах. Дебютировала в кино в 1950-м в фильме «Смелые люди». Широкую известность получила благодаря ролям в фильмах Леонида Гайдая: «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «12 стульев», «Не может быть!», «Спортлото-82».
Нину Гребешкову похоронят 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония прощания при этом пройдет в закрытом формате.