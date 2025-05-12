Стало известно, на какую сумму оформили кредиты рязанцы с начала 2025 года

Сумма уменьшилась на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Отмечается, что в основном жители региона берут потребительские кредиты, а «ипотеки очень мало». Также Елена Морозова напомнила о кредитных каникулах, которые можно получить при уменьшении дохода и в каких-либо непредвиденных сложностях.

За первый квартал 2025 года рязанцы оформили кредиты на 28,6 миллиардов рублей. Об этом в эфире ГТРК «Ока» сообщила заместитель управляющего региональным отделением Банка России Елена Морозова.

Сумма уменьшилась на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Отмечается, что в основном жители региона берут потребительские кредиты, а «ипотеки очень мало».

Также Елена Морозова напомнила о кредитных каникулах, которые можно получить при уменьшении дохода и в каких-либо непредвиденных сложностях.

«Безвыходных ситуаций в данном случае не существует. Надо договариваться», — заключила заместитель управляющего рязанским отделением Банка России.

Ранее сообщалось, что Рязанская область заняла 62 место в рейтинге по закредитованности населения.

Средняя задолженность перед банками в расчете на одного человека выросла на 27,4 тысяч рублей и составила 431,6 тысяч рублей.