Синоптик рассказал россиянам о возвращении тепла

По его словам, в Сибирском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах РФ в ближайшие дни будут ночные заморозки. Температура будет колебаться в диапазоне от 0 °C до -5°C. Теплая погода вернется к концу этой недели. В пятницу и субботу можно ждать 15 °C, а на юге страны — 18 °C.

Синоптик рассказал россиянам о возвращении тепла. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в Сибирском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах РФ в ближайшие дни будут ночные заморозки.

Температура будет колебаться в диапазоне от 0 °C до -5°C.

Теплая погода вернется к концу этой недели. В пятницу и субботу можно ждать 15 °C, а на юге страны — 18 °C.