Рязанские полицейские доставили в отделы за выходные более 300 человек
В Рязани в рамках мероприятий обнаружили семь нарушений миграционного законодательства. В Рязанском, Пронском, Рыбновском, Кораблинском и Спасском районах области выявили пять преступлений, совершенных иностранцами. Возбуждены дела об административных правонарушениях.
Рязанские полицейские доставили в отделы за выходные более 300 человек. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В Рязани в рамках мероприятий обнаружили семь нарушений миграционного законодательства.
В Рязанском, Пронском, Рыбновском, Кораблинском и Спасском районах области выявили пять преступлений, совершенных иностранцами. Возбуждены дела об административных правонарушениях.