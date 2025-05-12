Рязанскую УК оштрафовали за ненадлежащее состояние многоэтажки
Отмечается, что управляющую компанию ООО «УК Центр» оштрафовали на 130 тысяч рублей из-за плохого состояния подвала многоквартирного дома по улице Либкнехта. Госжилинспекция обнаружила факты подтопления подвала, повреждения окрасочного и штукатурных слоев стен и приняла решение об административном наказании организации.
Рязанскую УК оштрафовали за ненадлежащее состояние многоэтажки. Об этом сообщает Госжилинспекция региона.
Отмечается, что управляющую компанию ООО «УК Центр» оштрафовали на 130 тысяч рублей из-за плохого состояния подвала многоквартирного дома по улице Либкнехта.
Госжилинспекция обнаружила факты подтопления подвала, повреждения окрасочного и штукатурных слоев стен и приняла решение об административном наказании организации.