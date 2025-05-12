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Рязанцев предупредили о массовом отключении горячей воды
В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов, в Рязани проводятся планово-профилактические работы. В связи с планово-профилактическими работами в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов временно прекратят подачу ресурса с 12 до 16 мая по ряду адресов Также на некоторых улицах воды не будет с 12 по 25 мая.

Рязанцев предупредили о массовом отключении горячей воды. Об этом сообщает МУП «РМПТС».

В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов, в Рязани проводятся планово-профилактические работы. В связи с планово-профилактическими работами в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов временно прекратят подачу ресурса с 12 до 16 мая по следующим адресам:

  • ул. 1-я Линия, дома 28 А, 30, 30А;
  • ул. 4-я Линия, д.34;
  • ул. 6-я Линия, д. 18, 20;
  • ул. 7-я Линия, д. 5, 7;
  • ул. Ленинского комсомола, д. 23, д. 83, д. 85, д.87;
  • ул. Пушкина, д.39/1;
  • ул. Стройкова, дома 25, 30, 84к.1, 84к.2;
  • ул. Гоголя, дома 43/26, 45, 45к.1, 45 к.2;
  • ул. Корнилова д. 2б;
  • ул. Ушакова д.2б;
  • ул. Черновицкая дома 28, 28а, 30, 30а, 30б, 32, 32, 32к.1, 32к.2, 34, 34 к.1, 34к.2, 34к.3, 36,38, 38к.1, 38к.2, 38к.3;
  • Детский сад № 145.

С 12 по 25 мая не будет горячей воды по адресам:

  • ул. Новоселов дома 51, 51 к.1, 51 к.2, 51 к.3, 53, 53к.1, 53к.2, 53к.3, 55;
  • ул. Шереметьевская, дома .9, 9к.1, 9к.2;
  • ул. Васильевская, д.16;
  • ул. 1-ые Бутырки дома 2, 4, 6, 8,10, 34, 40/1;
  • ул. 2-ые Бутырки дома 1, 5, 9, 11, 13;
  • ул. 3-и Бутырки дома 1, 1А, 1Б, 1 В, 2, 2Б, 3, 3к.1, 3к.2, 3к.3, 3к.4, 3к.9;ул. Каширина, д.1;
  • ул. Семинарская, д. 44/3;
  • ул. Станкозаводская, д. 14 к.1;
  • ул. Карла Маркса, д. 3 к.2;
  • ул. Энгельса, д. 22;
  • ул. Молодцова, д. 11 к.2;
  • ул. Магистральная, д.2/1;
  • Детские сады № 13, 89, 101, 104 (ул. Станкозаводская д.2к.2), Больница № 5, Поликлиника № 14, Школа-Интернат им. Ф. А. Полетаева, Школа № 46, Лицей № 52, ДК «Приокский».