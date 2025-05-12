Рязанцам рассказали о погоде во вторник
13 мая будет облачно с прояснениями. Местами возможен умеренный дождь. Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, местами заморозки до -2°С, днем +10…+15°С.
Рязанцам рассказали о погоде во вторник. Об этом сообщил региональный ЦГМС.
13 мая будет облачно с прояснениями. Местами возможен умеренный дождь.
Ветер ночью переменный, 2-7 м/с, днем северный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+5°С, местами заморозки до -2°С, днем +10…+15°С.