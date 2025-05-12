Рязанцам рассказали, когда ждать ближайшие длинные выходные
Следующие длинные выходные ожидаются с 12 по 15 июня. Россияне будут отдыхать четыре дня, потому что в четверг, 12 июня, отмечается День России, а выходной 13 июня перенесли с субботы, 8 марта. При этом в среду, 11 июня, рабочий день сократят на час.
Рязанцам рассказали, когда ждать ближайшие длинные выходные. Об этом 12 мая РИА Новости
Следующие длинные выходные ожидаются с 12 по 15 июня.
Россияне будут отдыхать четыре дня, потому что в четверг, 12 июня, отмечается День России, а выходной 13 июня перенесли с субботы, 8 марта.
При этом в среду, 11 июня, рабочий день сократят на час.
Инфографика РИА Новости