Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кешбэком
По данным издания, мошенники обещают людям кешбэк до 90% за участие в акциях от якобы известных брендов. Мошенники предлагают пользователям перейти по фишинговой ссылке или установить вредоносное ПО, после чего преступники получают доступ к «Госуслугам» и банковским приложениям.
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с кешбэком. Об этом сообщает RT.
По данным издания, мошенники обещают людям кешбэк до 90% за участие в акциях от якобы известных брендов.
Мошенники предлагают пользователям перейти по фишинговой ссылке или установить вредоносное ПО, после чего преступники получают доступ к «Госуслугам» и банковским приложениям.