Россиян предупредили о мошенничестве с заработком за просмотр контента

Отмечается, что аферисты размещают объявления о способе заработка со ссылками. Перейдя по которой, пользователь вводит и оставляет свои персональные данные. Уже после этого ему приходит ссылка на бот с розыгрышем, в котором говорится о выигрыше приза. Однако для его получения необходимо перевести деньги.

Россиян предупредили о мошенничестве с заработком за просмотр контента в соцсетях. Об этом пишут «Ведомости».

Отмечается, что аферисты размещают объявления о способе заработка со ссылками. Перейдя по которой, пользователь вводит и оставляет свои персональные данные.

Уже после этого ему приходит ссылка на бот с розыгрышем, в котором говорится о выигрыше приза.

Однако для его получения необходимо перевести деньги.