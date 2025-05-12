Российские военные освободили Котляровку в ДНР
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр». Украина потеряла на данном направлении более 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Российские военные освободили Котляровку в ДНР. Об этом 12 мая сообщило Минобороны в соцсетях.
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Центр».
Украина потеряла на данном направлении более 440 военнослужащих, три боевые бронемашины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия.