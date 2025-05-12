Роспотребнадзор предупредил рязанцев о пиковой активности клещей
Отмечается, что за прошлую неделю 53 человека обратились за медпомощью из-за укусов этих насекомых, из них 16 детей. Гражданам посоветовали соблюдать простые правила: проводить регулярные самоосмотры (каждые 15-30 минут), особенно швы и складки одежды, осматривать домашних животных после прогулки, носить светлую закрытую одежду, использовать акарицидные средства и репелленты строго по инструкции.
Роспотребнадзор предупредил рязанцев о пиковой активности клещей. Информацию опубликовала пресс-служба ведомства.
Отмечается, что за прошлую неделю 53 человека обратились за медпомощью из-за укусов этих насекомых, из них 16 детей.
Гражданам посоветовали соблюдать простые правила:
- проводить регулярные самоосмотры (каждые 15-30 минут), особенно швы и складки одежды,
- осматривать домашних животных после прогулки,
- носить светлую закрытую одежду,
- использовать акарицидные средства и репелленты строго по инструкции.