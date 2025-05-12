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Продукция Apple подорожает к осени 2025 года
Потенциальное повышение цен будет сопровождаться новыми функциями и изменениями в дизайне, включая сверхтонкий корпус. В компании отрицают, что решение связано с пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом. По данным газеты, Apple вряд ли удастся покрыть издержки от китайских пошлин только за счет скидок от поставщиков, что может негативно сказаться на прибыли без повышения цен.

Продукция Apple подорожает к осени 2025 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Потенциальное повышение цен будет сопровождаться новыми функциями и изменениями в дизайне, включая сверхтонкий корпус.

В компании отрицают, что решение связано с пошлинами, введенными президентом США Дональдом Трампом.

По данным газеты, Apple вряд ли удастся покрыть издержки от китайских пошлин только за счет скидок от поставщиков, что может негативно сказаться на прибыли без повышения цен.