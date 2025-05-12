Рязанцам напомнили о плановом отключении горячего водоснабжения в мае
В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов проводятся профилактические работы. В связи с этим в мае будет временно прекращена подача ресурса. Список адресов доступен по ссылке. Сведения о предстоящих отключениях также доступны в личных кабинетах пользователей на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Даты проведения работ могут быть изменены.
Рязанцам напомнили о плановом отключении горячего водоснабжения в мае. Об этом сообщает МУП «РМПТС».
В рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов проводятся профилактические работы. В связи с этим в мае будет временно прекращена подача ресурса.
Список адресов доступен по
Сведения о предстоящих отключениях также доступны в личных кабинетах пользователей на порталах ГИС ЖКХ и «Госуслуги». Даты проведения работ могут быть изменены.