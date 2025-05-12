На Куйбышевском шоссе в Рязани высадили 30 молодых лип
Отмечается, что в посадке деревьев участвовали представители коммерческих организаций и сотрудники МБУ «Управление по делам территории города Рязани»."Акция направлена на улучшение экологической ситуации и повышение уровня комфорта городской среды", — говорится в сообщении.
На Куйбышевском шоссе в Рязани высадили 30 молодых лип. Об этом сообщает мэрия.
Отмечается, что в посадке деревьев участвовали представители коммерческих организаций и сотрудники МБУ «Управление по делам территории города Рязани».
«Акция направлена на улучшение экологической ситуации и повышение уровня комфорта городской среды», — говорится в сообщении.