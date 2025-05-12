Два российских банка отменят комиссию для застройщиков по льготной ипотеке
В понедельник, 12 мая, Сбербанк и ВТБ сообщили, что отменяют комиссию для застройщиков по льготной ипотеке. Отмечается, что ранее президент заявлял, что в сфере семейной ипотеки необходимо «навести порядок». По его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо.
Два российских банка отменят комиссию для застройщиков по льготной ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник, 12 мая, Сбербанк и ВТБ сообщили, что отменяют комиссию для застройщиков по льготной ипотеке.
Отмечается, что ранее президент заявлял, что в сфере семейной ипотеки необходимо «навести порядок». По его словам, взимание дополнительных комиссий банками недопустимо.