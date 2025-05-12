60-летний рязанец фиктивно прописал у себя дома мигрантов

Отмечается, что мужчина прописал у себя дома трех граждан одной из стран Средней Азии в возрасте от 26 до 32 лет. Фактически иностранцы проживали в другом месте. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, по которой грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или до трех лет тюрьмы.

В поселке Шилово 60-летний мужчина фиктивно прописал мигрантов у себя дома. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД в соцсетях.

Отмечается, что мужчина прописал у себя дома трех граждан одной из стран Средней Азии в возрасте от 26 до 32 лет. Фактически иностранцы проживали в другом месте.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ, по которой грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или до трех лет тюрьмы.