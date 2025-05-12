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27-летнего рязанца осудили за отказ от прохождения медосвидетельствования
Отмечается, что молодой человек ехал на автомобиле знакомого. Его остановили полицейские. Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался. Рязанский районный суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года. Отмечается, что ранее рязанца привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.

27-летнего рязанца осудили за отказ от прохождения медосвидетельствования. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что молодой человек ехал на автомобиле знакомого. Его остановили полицейские. Проходить освидетельствование на состояние опьянения водитель отказался.

Рязанский районный суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два с половиной года.

Отмечается, что ранее рязанца привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ.