В Рязани при пожаре в квартире пострадали два человека, троих эвакуировали
10 мая в 2:35 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Интернациональной. Госпитализировали 48-летнюю женщину и 16-летнего юношу. В тушении участвовали 11 человек, три единицы техники.
В Рязани при пожаре в квартире пострадали два человека, троих эвакуировали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
10 мая в 2:35 поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Интернациональной. Госпитализировали 48-летнюю женщину и 16-летнего юношу. В тушении участвовали 11 человек, три единицы техники.