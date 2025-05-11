В Рязани подростки подожгли строящуюся гостиницу, пожарные устроили погоню
Речь идет о здании около путепровода, который ведет в поселок Приокский. По данным очевидцев, молодые люди устроили пожар, а после приезда спасателей — начали убегать. Все это они снимали на видео. По непроверенной информации, двоих удалось поймать.
В Рязани подростки подожгли строящееся здание гостиницы. Об этом 11 мая сообщили в соцсетях.
Речь идет о здании около путепровода, который ведет в поселок Приокский. По данным очевидцев, молодые люди устроили пожар, а после приезда спасателей — начали убегать. Все это они снимали на видео.
По непроверенной информации, двоих удалось поймать.
Напомним, в 2016 году мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы около путепровода.