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В дилерском центре «HONGQI Рязань» клиенты получат подарки за тест-драйв

В дилерском центре «HONGQI Рязань» клиенты получат подарки за тест-драйв. Об этом сообщила пресс-служба центра.

С 6 по 11 мая 2025 года дилерский центр «HONGQI Рязань» запускает акцию, в рамках которой каждый клиент, прошедший тест-драйв одного из автомобилей HONGQI, получит в подарок сертификат на «Антидождь» для машины.

Для того, чтобы стать участником, достаточно при записи на тест-драйв использовать промокод «Победа».

"Этот подарок поможет рязанцам сделать поездки еще более комфортными и безопасными, ведь «Антидождь» эффективно защищает стекла вашего авто от грязи и воды, обеспечивая отличную видимость в любых погодных условиях.

Не упустите шанс оценить премиальные автомобили HONGQI! Мы уверены, что тест-драйв оставит только положительные эмоции у каждого клиента" - сообщили в пресс-службе дилерского центра.

Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (491) 297-71-84 и оставив заявку на сайте — clck.ru/3LtesC.

Дилерский центр «HONGQI Рязань» находится по адресу: город Рязань, а/д Москва-Челябинск, 181-й километр, строение 4.