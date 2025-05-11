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С 1 сентября в России введут новые правила проверки водителей на трезвость
Ключевыми изменениями стали: Комплексная проверка: Помимо «дыхания», обязательными станут анализ мочи на наркотики и психотропы, а также врачебный осмотр; Обязательный забор: Пострадавшие в ДТП и лица с признаками отравления будут обязаны сдать биоматериалы; Нет частичного отказа: Отказ от любой части процедуры (осмотра, анализа) будет приравнен к полному отказу от освидетельствования.

С 1 сентября в России введут новые правила проверки водителей на трезвость. Минздрав РФ опубликовал проект новых правил, действующих до 2031 год.

Ключевыми изменениями стали:

  • Комплексная проверка: Помимо «дыхания», обязательными станут анализ мочи на наркотики и психотропы, а также врачебный осмотр;
  • Обязательный забор: Пострадавшие в ДТП и лица с признаками отравления будут обязаны сдать биоматериалы;
  • Нет частичного отказа: Отказ от любой части процедуры (осмотра, анализа) будет приравнен к полному отказу от освидетельствования.

Напомним, что отказ от медосвидетельствования влечет штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Новые правила фактически убирают возможность избежать полной проверки, ссылаясь на согласие только на часть процедур.