С 1 сентября в России введут новые правила проверки водителей на трезвость
Ключевыми изменениями стали: Комплексная проверка: Помимо «дыхания», обязательными станут анализ мочи на наркотики и психотропы, а также врачебный осмотр; Обязательный забор: Пострадавшие в ДТП и лица с признаками отравления будут обязаны сдать биоматериалы; Нет частичного отказа: Отказ от любой части процедуры (осмотра, анализа) будет приравнен к полному отказу от освидетельствования.
С 1 сентября в России введут новые правила проверки водителей на трезвость. Минздрав РФ
Ключевыми изменениями стали:
- Комплексная проверка: Помимо «дыхания», обязательными станут анализ мочи на наркотики и психотропы, а также врачебный осмотр;
- Обязательный забор: Пострадавшие в ДТП и лица с признаками отравления будут обязаны сдать биоматериалы;
- Нет частичного отказа: Отказ от любой части процедуры (осмотра, анализа) будет приравнен к полному отказу от освидетельствования.
Напомним, что отказ от медосвидетельствования влечет штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. Новые правила фактически убирают возможность избежать полной проверки, ссылаясь на согласие только на часть процедур.