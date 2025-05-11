Рязанцам с 15 мая временно перестанут выдавать справки от участии в СВО
По данным Минобороны с 15 по 19 мая период запланированы технические работы на ведомственном сервере. В связи с чем проверка сведений об участии в СВО и сервис выдачи справок будут приостановлены. Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании посещения МФЦ.
С 15 по 19 мая справки об участии в СВО выдаваться не будут. Об этом сообщается на сайте рязанского МФЦ.
По данным Минобороны в этот период запланированы технические работы на ведомственном сервере. В связи с чем проверка сведений об участии в СВО и сервис выдачи справок будут приостановлены.
Рязанцев призвали учитывать информацию при планировании посещения МФЦ.