После окончания перемирия Россия продолжила проведение СВО — Минобороны
По данным ведомства, ВСУ за время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Также ВС РФ «зеркально реагировали на нарушения со стороны ВСУ режима прекращения огня и действовали согласно складывающейся обстановке». По данным МО, за время перемирия ВСУ потеряли 520 военных.
После окончания действий режима перемирия Российская Армия продолжила проведение СВО. Об этом 11 мая сообщило Минобороны.
По данным ведомства, ВСУ за время перемирия 14 043 раза нарушили режим прекращения огня. Также ВС РФ «зеркально реагировали на нарушения со стороны ВСУ режима прекращения огня и действовали согласно складывающейся обстановке». По данным МО, за время перемирия ВСУ потеряли 520 военных.
Вчера в ведомстве заявили о нарушениях трехдневного перемирия со стороны ВСУ. По данным МО, ВСУ совершили 9318 нарушений.