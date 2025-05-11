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Опубликованы подробности ДТП с перевернувшимся внедорожником в Рязанской области
Geely Emgrand врезалось в колесо впереди едущего МАЗа и перевернулась на крышу. Внутри была семейная парах, которая везла со скопинского рынка утят. Выбраться из машины им помогли проезжавшие мимо. По словам «пострадавших», МАЗ решил резко повернуть налево без включенного поворотника. «Слава Богу, мы живы. Но автомобиль жалко, ему всего шесть лет. Вот так съездили на скопинский рынок за утятами», — заявила женщина из Geely. Животные также не пострадали.

Опубликованы подробности ДТП с перевернувшимся внедорожником в Рязанской области. По данным ИД «Пресса», никто не пострадал.

Geely Emgrand врезалась в колесо МАЗа и перевернулась на крышу. Внутри была семейная пара, которая везла со скопинского рынка утят. Выбраться из машины им помогли проезжавшие мимо.

По словам «пострадавших», МАЗ решил резко повернуть налево без включенного поворотника.

«Слава Богу, мы живы. Но автомобиль жалко, ему всего шесть лет. Вот так съездили на скопинский рынок за утятами», — заявила женщина из Geely. Животные также не пострадали.

Напомним, авария произошла в воскресенье, 11 мая, около Пронска.