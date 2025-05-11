Более 1000 жителей Рязанской области отправились на СВО за 4 месяца 2025 года
Начальник областного пункта отбора на службу по контракту Дмитрий Зайцев назвал среди востребованных специальностей водителей, операторов БПЛА, стрелков и механиков-водителей. В 2024 году контракт с Минобороны заключили 3 500 рязанцев.
Более 1000 жителей Рязанской области отправились на СВО за 4 месяца 2025 года. Об этом 10 мая
По его словам, более 1000 рязанцев пополнили ряды ВС РФ. Зайцев назвал среди востребованных специальностей водителей, операторов БПЛА, стрелков и механиков-водителей.
В 2024 году контракт с Минобороны заключили 3 500 рязанцев.