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Более 1000 жителей Рязанской области отправились на СВО за 4 месяца 2025 года
Начальник областного пункта отбора на службу по контракту Дмитрий Зайцев назвал среди востребованных специальностей водителей, операторов БПЛА, стрелков и механиков-водителей. В 2024 году контракт с Минобороны заключили 3 500 рязанцев.

Более 1000 жителей Рязанской области отправились на СВО за 4 месяца 2025 года. Об этом 10 мая сообщила мэрия областного центра со ссылкой на начальника областного пункта отбора на службу по контракту Дмитрия Зайцева.

По его словам, более 1000 рязанцев пополнили ряды ВС РФ. Зайцев назвал среди востребованных специальностей водителей, операторов БПЛА, стрелков и механиков-водителей.

В 2024 году контракт с Минобороны заключили 3 500 рязанцев.