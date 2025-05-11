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18-летняя рязанская студентка возвращалась ночью с вечеринки и потеряла телефон
18-летняя жительница Рязанской области гостила у приятелей в Шилове и вернулась поздно вечером, а утром не обнаружила дома телефон. Выяснилось, что его нашел на улице 63-летний местный житель. Он решил не возвращать телефон владельцу, а пытался его разблокировать для пользования. Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.

18-летняя рязанская студентка возвращалась ночью с вечеринки и потеряла телефон. Об этом сообщает УМВД по региону.

18-летняя жительница Рязанской области гостила у приятелей в Шилове и вернулась поздно вечером, а утром не обнаружила дома телефон. Выяснилось, что его нашел на улице 63-летний местный житель. Он решил не возвращать телефон владельцу, а пытался его разблокировать для пользования.

Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже.