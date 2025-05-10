ВСУ четыре раза попытались прорваться через границу России

ВСУ во время перемирия четыре раза попытались прорваться через границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны 10 мая в соцсетях.
Также ВСУ пытались провести 22 атаки и одну разведку боем в Курской, Сумской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР.
В общей сложности оборонное ведомство сообщило о 9318 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ, в том числе 2669 обстрелах из ствольной артиллерии, танков и минометов, а 46 с применением реактивных систем залпового огня.
Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.
Отмечается, что ВС РФ зеркально реагируют на нарушения.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.