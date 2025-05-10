ВСУ четыре раза попытались прорваться через границу России

Также ВСУ пытались провести 22 атаки и одну разведку боем в Курской, Сумской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР. В общей сложности оборонное ведомство сообщило о 9318 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ, в том числе 2669 обстрелах из ствольной артиллерии, танков и минометов, а 46 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с БПЛА. Отмечается, что ВС РФ зеркально реагируют на нарушения.

ВСУ во время перемирия четыре раза попытались прорваться через границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщило Минобороны 10 мая в соцсетях.

Также ВСУ пытались провести 22 атаки и одну разведку боем в Курской, Сумской и Харьковской областях, ЛНР и ДНР.

В общей сложности оборонное ведомство сообщило о 9318 нарушениях режима прекращения огня со стороны ВСУ, в том числе 2669 обстрелах из ствольной артиллерии, танков и минометов, а 46 с применением реактивных систем залпового огня.

Кроме того, осуществлены 6562 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.

Отмечается, что ВС РФ зеркально реагируют на нарушения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.