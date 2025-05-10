В Рязанской области случился пожар
Информация о пожаре поступила 9 мая в 15:56. Загорелась хозпостройка в поселке Центрального отделения совхоза имени Ильича Михайловского округа. В тушении участвовали шесть человек и три единицы техники. Отмечается, что после пожара постройка повреждена на площади 25 квадратных метров.
В поселке Центрального отделения совхоза имени Ильича Михайловского округа случился пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС в соцсетях.
Информация о пожаре поступила 9 мая в 15:56. Загорелась хозпостройка в поселке Центрального отделения совхоза имени Ильича Михайловского округа.
В тушении участвовали шесть человек и три единицы техники.
Отмечается, что после пожара постройка повреждена на площади 25 квадратных метров.