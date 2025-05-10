В Рязанской области сбили лося
ДТП произошло ночью в пятницу, 9 мая, в районе рабочего поселка Гусь-Железный. Как указано в публикации, автомобиль сбил лося. Отмечается, что люди не пострадали. Судя по кадрам, лось погиб.
В Касимовском округе сбили лося. Об этом сообщили в соцсетях.
ДТП произошло ночью в пятницу, 9 мая, в районе рабочего поселка Гусь-Железный. Как указано в публикации, автомобиль сбил лося.
Отмечается, что люди не пострадали. Судя по кадрам, лось погиб.
Фото: группа «Автоклуб Касимов» в «ВК