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В Рязанской области сбили лося
ДТП произошло ночью в пятницу, 9 мая, в районе рабочего поселка Гусь-Железный. Как указано в публикации, автомобиль сбил лося. Отмечается, что люди не пострадали. Судя по кадрам, лось погиб.

В Касимовском округе сбили лося. Об этом сообщили в соцсетях.

ДТП произошло ночью в пятницу, 9 мая, в районе рабочего поселка Гусь-Железный. Как указано в публикации, автомобиль сбил лося.

Отмечается, что люди не пострадали. Судя по кадрам, лось погиб.

Фото: группа «Автоклуб Касимов» в «ВК