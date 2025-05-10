В Рязанской области произошло ДТП
Авария случилась на улице Карла Маркса в Скопине. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Автомобили получили механические повреждения. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
В Рязанской области произошло ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась на улице Карла Маркса в Скопине. Судя по кадрам, столкнулись две легковушки. Автомобили получили механические повреждения.
Данных о пострадавших нет.
Официальная информация уточняется.
Фото и видео: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»