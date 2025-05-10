В Рязанской области горела баня
9 мая в 1:55 поступила информация о пожаре в бане в селе Санское Шиловского района. В тушении участвовали девять человек и три единицы техники. Отмечается, что баня после пожара повреждена на площади 20 квадратных метров.
В Рязанской области горела баня. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
9 мая в 1:55 поступила информация о пожаре в бане в селе Санское Шиловского района.
В тушении участвовали девять человек и три единицы техники.
Отмечается, что баня после пожара повреждена на площади 20 квадратных метров.
Пострадавших нет.