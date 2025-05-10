В Рязани произошло серьезное ДТП
Авария случилась ночью 10 мая на площади Ленина. По словам очевидцев, столкнулись «БМВ» и «Лада Приора». Автомобили получили серьезные механические повреждения. У «Лады» повреждена дверь и бампер, у «БМВ» — капот. Информации о пострадавших нет. «BMW ехала в сторону Кремля, а „Приора“ стартанула прямо от памятника Ленина через две сплошные», — говорится в сообщении. Официальная информация уточняется.
В Рязани произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в соцсетях.
Авария случилась ночью 10 мая на площади Ленина. По словам очевидцев, столкнулись «БМВ» и «Лада Приора». Автомобили получили серьезные механические повреждения. У «Лады» повреждена дверь и бампер, у «БМВ» — капот. Информации о пострадавших нет.
«BMW ехала в сторону Кремля, а „Приора“ стартанула прямо от памятника Ленина через две сплошные», — говорится в сообщении.
Официальная информация уточняется.
Фото Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+"