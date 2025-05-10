Суд обязал рязанца снести дом на берегу Новомичуринского водохранилища
Отмечается, что в границах береговой полосы Новомичуринского водохранилища незаконно построили дом и установили ограждение, что ограничивает свободный доступ граждан к водоему. Прокурор обратился в суд. Гражданина обязали по снести дом и демонтировать ограждение.
Суд обязал рязанца снести дом на берегу Новомичуринского водохранилища. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры в соцсетях.
Отмечается, что в границах береговой полосы Новомичуринского водохранилища незаконно построили дом и установили ограждение, что ограничивает свободный доступ граждан к водоему.
Прокурор обратился в суд. Гражданина обязали снести дом и демонтировать ограждение.