Серьезное ДТП в Рязанской области попало на видео
Авария случилась в субботу, 10 мая, в селе Успенское Скопинского района. На кадрах видно, как легковушка врезается в два столба. От удара автомобиль смялся. Один из столбов рухнул. На месте происшествия работала скорая и полиция. Официальная информация уточняется.
Серьезное ДТП в Рязанской области попало на видео. Кадры опубликовали в соцсетях.
Авария случилась в субботу, 10 мая, примерно шесть утра, в селе Успенское Скопинского района. На кадрах видно, как легковушка врезается в два столба. От удара автомобиль смялся. Один из столбов рухнул.
На месте происшествия работала скорая и полиция.
Официальная информация уточняется.
Фото и видео: Telegram-канал «СКОПИН НАРОДНЫЙ»