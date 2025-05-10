Полицейские раскрыли кражу в Рязани
По предварительной информации, 41-летний мужчина заметил в подъезде велосипед без противоугонных приспособлений и решил забрать его. Транспортное средство он перегнал в гараж. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Полицейские раскрыли кражу велосипеда из подъезда многоэтажного дома на улице Новоселов в Рязани. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, 41-летний мужчина заметил в подъезде велосипед без противоугонных приспособлений и решил забрать его.
Транспортное средство злоумышленник спрятал в гараже.
Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.