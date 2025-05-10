По улицам рязанского поселка бегала косуля
Кадры сделали 10 мая в четыре часа утра. «Сын рано утром поехал на рыбалку и увидел, что молодая косуля пыталась проникнуть на территорию детского сада. Но у нее это не получилось — здесь металлическое ограждение. Возле магазина „Горячий хлеб“ она перебежала через дорогу и скрылась в березовой роще за стадионом», — рассказал местный житель.
По улицам поселка Пронск бегала косуля. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Кадры сделали 10 мая в четыре часа утра.
«Сын рано утром поехал на рыбалку и увидел, что молодая косуля пыталась проникнуть на территорию детского сада. Но у нее это не получилось — здесь металлическое ограждение. Возле магазина „Горячий хлеб“ она перебежала через дорогу и скрылась в березовой роще за стадионом», — рассказал местный житель.
Фото и видео: «Пронская газета»