Песков: Россия обдумает предложение Украины о 30-дневном прекращении огня

Как отметил Песков, Россия не слышала реакции Украины на предложение о трехдневном прекращении огня. «Если Киев хочет этого, почему бы не согласиться хотя бы на три дня?» — заявил он. Представитель Кремля добавил, что Россия «должна подумать» над предложением Украины о прекращении огня на 30 дней. «У нас своя позиция в вопросе перемирия», — сказал Песков. Россия, по его словам, видит, что Европа «вполне открыто» настроена против нее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN заявил, что Россия обдумает предложение Украины о 30-дневном прекращении огня. Об этом 10 мая сообщили в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Как отметил Песков, Россия не слышала реакции Украины на предложение о трехдневном прекращении огня.

«Если Киев хочет этого, почему бы не согласиться хотя бы на три дня?» — заявил он.

Представитель Кремля добавил, что Россия «должна подумать» над предложением Украины о прекращении огня на 30 дней.

«У нас своя позиция в вопросе перемирия», — сказал Песков. Россия, по его словам, видит, что Европа «вполне открыто» настроена против нее.