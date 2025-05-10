«112»: в Подмосковье при взрыве гранаты в многоэтажке погибли двое
В Подмосковье при взрыве гранаты в многоэтажке погибли двое. Об этом 10 мая сообщил «112».
Инцидент произошел в Лосино-Петровском. По данным Telegram-канала, двое мужчин с женами выпивали. Хозяин жилья показал гостям боевую гранату.
Когда женщины ушли в магазин, мужчины направились в подъезди взяли гранату. Раздался взрыв.
24-летний молодой человек и его 45-летний знакомый погибли на месте. Их жены не успели подняться и выжили.
Как пишет «112», у 40-летней женщины разорвало барабанную перепонку, также у нее зафиксировали сотрясение.
Отмечается, что следователи выясняют, откуда у мужчины взялась граната.
Фото: Telegram-канал «112»