ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов на Украине
За сутки российские войска поразили цеха производства БПЛА, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 162 районах. Также средства ПВО уничтожили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 дронов самолетного типа.
ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов на Украине. Об этом 1 мая сообщили в Минобороны.
За сутки российские войска поразили цеха производства БПЛА, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 162 районах.
Также средства ПВО уничтожили шесть управляемых авиационных бомб JDAM производства США и 137 дронов самолетного типа.