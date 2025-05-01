В Скопинском районе сгорел жилой дом
ЧП случилось ночью 30 апреля в селе Клекотки. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек, привлекалось 4 единицы техники, в том числе инженерная. Предварительная причина пожара — электротехническая.
В Скопинском районе сгорел жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
ЧП случилось ночью 30 апреля в селе Клекотки. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении участвовали 9 человек, привлекалось 4 единицы техники, в том числе инженерная.
Предварительная причина пожара — электротехническая.