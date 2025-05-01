В Рязани запустили новый троллейбусный маршрут № 16-а
Троллейбус пустили с 1 мая. Он будет следовать от площади Мичурина до Семчино. «Транспортную доступность микрорайона Семчино обеспечивают троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Два месяца маршрут будет работать в тестовом режиме. Проведем анализ пассажиропотока и оценим востребованность. Если рязанцам понравится, будем наращивать количество транспортных единиц на маршруте», — отметил Артемов. Он также сообщил, что мэрия совместно с правительством региона планирует закупить 14 новых троллейбусов с автономным ходом.
В Рязани запустили новый троллейбусный маршрут № 16-а. Об этом сообщил мэр города Виталий Артемов.
Троллейбус пустили с 1 мая. Он будет следовать от площади Мичурина до Семчино.
«Транспортную доступность микрорайона Семчино обеспечивают троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Два месяца маршрут будет работать в тестовом режиме. Проведем анализ пассажиропотока и оценим востребованность. Если рязанцам понравится, будем наращивать количество транспортных единиц на маршруте», — отметил Артемов.
Он также сообщил, что мэрия совместно с правительством региона планирует закупить 14 новых троллейбусов с автономным ходом.