В Рязани полицейские поймали 15-летнего подростка за рулем питбайка
Инцидент произошел в парке имени Скобелева. Родителей молодого человека привлекли к административной ответственности. Помимо этого, в Октябрьском районе города в ходе рейдов к административной ответственности привлечены 6 человек: 5 — за распитие алкогольных напитков в общественных местах, 1 — за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
В Рязани полицейские поймали 15-летнего подростка за рулем питбайка. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел в парке имени Скобелева. Родителей молодого человека привлекли к административной ответственности.
Помимо этого, в Октябрьском районе города в ходе рейдов к административной ответственности привлечены 6 человек: 5 — за распитие алкогольных напитков в общественных местах, 1 — за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.