В лесу под Рязанью заметили лосенка
«Лоси уже обзавестись потомством. По моим наблюдениям, немного рановато. Сегодня встретился неуклюжий, но очень милый теленок. Лосиха была где-то рядом и рычала, как медведь», — отметил автор поста.
В лесу под Рязанью заметили лосенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Мещерский тупик».
«Лоси уже обзавестись потомством. По моим наблюдениям, немного рановато. Сегодня встретился неуклюжий, но очень милый теленок. Лосиха была где-то рядом и рычала, как медведь», — отметил автор поста.