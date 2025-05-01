Стали известны подробности конфликта с охранником у ТРЦ «Премьер» в Рязани
По данным полиции, причиной конфликта стало замечание, сделанное 42-летним сотрудником ТЦ 18-летнему рязанцу. применившему к охраннику физическую силу. «Проводится проверка, по окончанию которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в посте. Ранее о драке сообщили очевидцы.
Стали известны подробности конфликта с охранником у ТРЦ «Премьер» в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным полиции, причиной конфликта стало замечание, сделанное 42-летним сотрудником ТЦ 18-летнему рязанцу. применившему к охраннику физическую силу.
«Проводится проверка, по окончанию которой будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в посте.
Ранее о драке сообщили очевидцы.