США и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам
США и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам. Сделка предоставит США доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ. Будут созданы условия для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине». В Минэкономики Украины заявили, что собственность и контроль ресурсов остаются за Украиной. В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах перед США. В обмен на доступ к ресурсам США будут вносить средства в общий фонд, также в качестве оплаты они могут предоставлять помощь, например, системами ПВО для Украины.
США и Украина подписали соглашение о доступе к природным ресурсам. Об этом сообщает Mash.
Отмечается, что сделка предоставит США доступ к новым инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, включая алюминий, графит, нефть и природный газ. Будут созданы условия для «увеличения инвестиций в горнодобывающую промышленность, энергетику и смежные технологии в Украине».
В Минэкономики Украины заявили, что собственность и контроль ресурсов остаются за Украиной. В соглашении нет упоминаний о каких-либо долговых обязательствах перед США. В обмен на доступ к ресурсам США будут вносить средства в общий фонд, также в качестве оплаты они могут предоставлять помощь, например, системами ПВО для Украины.