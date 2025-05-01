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Рязанские полицейские выдворили из России пять иностранных граждан
Отмечается, что все мигранты были выдворены за нарушение законодательства РФ. Трое из них были осуждены за незаконное пересечение границы, кражи, умышленное повреждение имущества и нарушение неприкосновенности жилища. Еще двоих иностранцев полицейские уличили в нарушении миграционного законодательства. Мужчин сопроводили в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за их счет в страны гражданской принадлежности.

Рязанские полицейские выдворили из России пять иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Отмечается, что все мигранты были выдворены за нарушение законодательства РФ. Трое из них были осуждены за незаконное пересечение границы, кражи, умышленное повреждение имущества и нарушение неприкосновенности жилища. Еще двоих иностранцев полицейские уличили в нарушении миграционного законодательства.

Мужчин сопроводили в международный аэропорт «Домодедово» для дальнейшей отправки за их счет в страны гражданской принадлежности.