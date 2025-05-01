Рязанец пострадал при столкновении судна со скалой в Дагестане
Происшествие случилось 28 апреля в Сулакском каньоне. На борту катера находились восемь человек, одна туристка из Ярославской области погибла, у остальных участников экскурсии незначительные ушибы. По предварительной версии, водитель судна не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.
Рязанец пострадал при столкновении судна со скалой в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.
Происшествие случилось 28 апреля в Сулакском каньоне. На борту катера находились восемь человек, одна туристка из Ярославской области погибла, у остальных участников экскурсии незначительные ушибы.
По предварительной версии, водитель судна не справился с управлением. Возбуждено уголовное дело.